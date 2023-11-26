...

Kerek Arsenal ke Puncak Klasemen, Kai Havertz Justru Merendah

Andika Gesta, Jurnalis · Minggu 26 November 2023 11:30 WIB
Kai Havertz mencetak gol penentu Arsenal kalahkan Brentford 1-0 pada lanjutan Liga Inggris 2023/2024. Gol Havertz semenit jelang bubar mengangkat The Gunners ke puncak klasemen.
 
Arsenal kini unggul satu poin atas Manchester City di peringkat kedua.
 
Masuk sebagai pengganti lalu mencetak gol kemenangan, Havertz justru merendah dengan menyebut hasil kerja keras tim.
 
Produser: Andika Gesta
Video Editor: Fani G.

