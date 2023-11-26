Kai Havertz mencetak gol penentu Arsenal kalahkan Brentford 1-0 pada lanjutan Liga Inggris 2023/2024. Gol Havertz semenit jelang bubar mengangkat The Gunners ke puncak klasemen.
Arsenal kini unggul satu poin atas Manchester City di peringkat kedua.
Masuk sebagai pengganti lalu mencetak gol kemenangan, Havertz justru merendah dengan menyebut hasil kerja keras tim.
