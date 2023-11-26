...

Bagian dari Gencatan Senjata, Bantuan Kemanusiaan Diizinkan Masuk ke Gaza Utara

Minggu 26 November 2023 20:54 WIB
Truk-truk berisi makanan, air minum, dan obat-obatan yang sangat dibutuhkan tiba di Gaza utara setelah beberapa kali penundaan. Warga Palestina yang memilih untuk tetap berada di zona pertempuran utara berebut naik ke atas truk sebagai tanda keputusasaan yang mencengkeram jalur utara.
 
Pengiriman bantuan itu bagian dari perjanjian gencatan senjata antara Israel-Hamas. Gencatan senjata memfasilitasi pembebasan puluhan sandera Hamas dan Israel.
 
Tahanan Palestina yang ditahan oleh Israel juga dibebaskan sebagai bagian dari perjanjian tersebut. Hamas membebaskan 24 sandera di Gaza, dan Israel membebaskan 39 warga Palestina dari penjara.
 
Hamas menyatakan pengiriman bantuan tidak mencapai apa yang dijanjikan Israel. Bantuan tidak cukup sampai di Gaza utara, fokus serangan darat dan zona tempur utama Israel.
 
