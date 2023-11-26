...

Terinspirasi Anak Muda Pontianak, Ganjar Ingin Bangun Creative Hub di Seluruh Indonesia

Uun Yuniar, Jurnalis · Minggu 26 November 2023 20:29 WIB
Capres Partai Perindo Ganjar Pranowo ingin membangun creative hub di seluruh Indonesia yang terinspirasi anak-anak muda Pontianak. 
 
Keinginan Ganjar ini usai berbincang santai di Kafe Kopi Asiang Pontianak, Minggu (26/11/2023). Ratusan anak muda berduyun-duyun datang dari sejumlah daerah untuk bertemu Ganjar Pranowo. 
 
Sejumlah anak muda langsung curhat terkait banyak hal persoalan yang dialami. Beberapa anak muda juga sempat menunjukan bakatnya di depan Ganjar.

