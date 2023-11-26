Capres Partai Perindo Ganjar Pranowo ingin membangun creative hub di seluruh Indonesia yang terinspirasi anak-anak muda Pontianak.

Keinginan Ganjar ini usai berbincang santai di Kafe Kopi Asiang Pontianak, Minggu (26/11/2023). Ratusan anak muda berduyun-duyun datang dari sejumlah daerah untuk bertemu Ganjar Pranowo.

Sejumlah anak muda langsung curhat terkait banyak hal persoalan yang dialami. Beberapa anak muda juga sempat menunjukan bakatnya di depan Ganjar.

(fru)

