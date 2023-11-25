Wuling Motors (Wuling) resmi mengeluarkan produk terbaru untuk segmen mobil listrik, bernama BinguoEV. BinguoEV memiliki dimensi layaknya city car. Dengan kabin jauh lebih lapang, jarak tempuh lebih jauh.

Mobil mungil ini memiliki panjang 3.950 mm, lebar 1.708 mm dan tinggi 1.580 mm. Kesan retro dan funky dari dalam interior membuat mobil ini menjadi semakin kekinian dan ringkas.

Mobil ini hadir dalam tiga tipe, yang dibedakan dari jarak tempuhnya. Wuling Bingo Tipe yang paling tinggi bisa mencapai kecepatan 130 km/jam. Dengan menggunakan baterai berkapasitas 37,9 kWh dan motor listrik 50 kW.

BingouEV bisa jadi salah satu pilihan kendaraan listrik yang cocok diandalkan untuk harian, dan menembus jalan perkotaan yang padat

