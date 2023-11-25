...

3 WNI Relawan RS Indonesia di Gaza Berhasil Dievakuasi ke Rafah

Widya Michella Nur Syahida, Jurnalis · Sabtu 25 November 2023 07:27 WIB
Tiga WNI relawan RS Indonesia di Gaza  dievakuasi ke Rafah, Gaza Selatan. Ketiganya dipastikan berada dalam kondisi aman dan sehat  Nantinya WNI itu akan dievakuasi melalui perlintasan di Rafah.
 
Hal itu dipastikan Wamenlu di acara Resepsi National Day Uni Emirat Arab ke-52. Hingga saat ini, Sabtu (25/11) Kemlu terus berkoordinasi dengan kedutaan dan KBRI.
 
Reporter: Widya Michella Nur Syahida
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

