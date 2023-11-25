Tiga WNI relawan RS Indonesia di Gaza dievakuasi ke Rafah, Gaza Selatan. Ketiganya dipastikan berada dalam kondisi aman dan sehat Nantinya WNI itu akan dievakuasi melalui perlintasan di Rafah.

Hal itu dipastikan Wamenlu di acara Resepsi National Day Uni Emirat Arab ke-52. Hingga saat ini, Sabtu (25/11) Kemlu terus berkoordinasi dengan kedutaan dan KBRI.

Reporter: Widya Michella Nur Syahida

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

