Presiden Jokowi meresmikan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tangguh Train 3 di Teluk Bintuni, Papua Barat, Jumat (24/11/2023). Proyek ini diharapkan jadi penghasil gas bumi terbesar di Indonesia.

Proyek Tangguh Train 3 dibangun dengan investasi Rp72,45 triliun. Proyek tersebut akan meningkatkan kapasitas produksi tahunan Tangguh LNG menjadi 11,4 juta ton per tahun.

Reporter: Raka Dwi Novianto

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

