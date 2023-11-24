...

KRI dr Radjiman Wedyodiningrat 992 Dicat Putih Jelang Misi ke Palestina

Nursyafei, Jurnalis · Jum'at 24 November 2023 19:49 WIB
KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat 992 akan melakukan misi kemanusiaan di perairan Gaza, Palestina.
 
Kapal bantu rumah sakit milik TNI AL tengah menjalani proses pengecatan dan optimalisasi performa kapal di PT PAL Surabaya.
 
Lambung kapal secara keseluruhan di cat warna putih dari warna sebelumnya abu-abu untuk menjaga perlindungan sesuai dengan hukum humaniter internasional.
 
KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat 992 ini dilengkapi ambulance boat, heli deck serta fasilitas kesehatan yang lengkap.

