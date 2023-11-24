Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilahkan masyarakat untuk bebas memilih calon presiden (capres) dari ketiga kandidat yang telah resmi diumumkan. Kandidat tersebut yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan.

Jokowi kembali mengingatkan bahwa rakyat harus memilih pemimpin secara hati-hati. Sebab, kesalahan memilih pemimpin akan berimbas pada kemajuan bahkan menimbulkan perpecahan.

(fru)

