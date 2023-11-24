Kericuhan antar mahasiswa terjadi sebelum pembukaan kongres HMI yang akan dibuka Presiden Joko Widodo, Jumat (24/11).

Peristiwa terjadi di asrama haji Pontianak tempat menginap ribuan mahasiswa asal Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Mereka memprotes tempat menginap dirasa kurang memadai dan pembagian makan siang yang tidak merata.

Polisi memblokade Jalan Sutuyo Pontianak untuk mengantisipasi kericuhan meluas.

(fru)

