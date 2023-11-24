...

Kongres Belum Mulai, Puluhan Kader HMI Terlibat Baku Hantam di Pontianak

Uun Yuniar, Jurnalis · Jum'at 24 November 2023 19:00 WIB
Kericuhan antar mahasiswa terjadi sebelum pembukaan kongres HMI yang akan dibuka Presiden Joko Widodo, Jumat (24/11).
 
Peristiwa terjadi di asrama haji Pontianak tempat menginap ribuan mahasiswa asal Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
 
Mereka memprotes tempat menginap dirasa kurang memadai dan pembagian makan siang yang tidak merata.
 
Polisi memblokade Jalan Sutuyo Pontianak untuk mengantisipasi kericuhan meluas.

