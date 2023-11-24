Mobil bernopol F 1789 PE dan city car nopol B 1713 ROA ringsek, Jumat (24/11). Keduanya terlibat kecelakaan di Jalan KH Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. City car yang menabrak ringsek di bagian depan dan minibus ringsek di belakang.

Awalnya minibus menepi untuk menerima panggilan telepon. Dari arah Tanah Abang, city car ngebut dan menabrak minibus yang berhenti. Pengemudi diduga berkendara dalam kondisi mabuk hingga hilang kendali.

Kontributor: Rizki Falupi

Produser: B. Lilia Nova

(sfn)

