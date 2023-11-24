...

Wapres Maruf Harap Gencatan Senjata Hamas-Israel Tidak Hanya 4 Hari

Binti Mufarida, Jurnalis · Jum'at 24 November 2023 09:56 WIB
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin berharap gencatan senjata antara kelompok Islam Palestina, Hamas dan Israel tidak hanya 4 hari. Diketahui, gencatan senjata Hamas-Israel akan mulai berlangsung, Jumat 24 November 2023.  
 
Meski begitu, Wapres mengapresiasi adanya gencatan senjata. Sehingga, bantuan-bantuan kemanusiaan bisa masuk ke jalur Gaza khususnya ketersediaan makanan. Apalagi, sudah banyak rumah sakit yang hampir tidak berfungsi.
 
Hal tersebut disampaikan Wapres dalam keterangannya di Yunani, dikutip Jumat (24/11/2023).  
 
Wapres pun mengharapkan gencatan senjata Hamas-Israel tidak hanya 4 hari. Dia berharap ada gencatan senjata yang lebih lama sehingga ada rumusan penyelesaian yang bersifat permanen untuk konflik di Palestina dan Israel.
 
Reporter: Binti Mufarida
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

