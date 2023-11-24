Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin berharap gencatan senjata antara kelompok Islam Palestina, Hamas dan Israel tidak hanya 4 hari. Diketahui, gencatan senjata Hamas-Israel akan mulai berlangsung, Jumat 24 November 2023.

Meski begitu, Wapres mengapresiasi adanya gencatan senjata. Sehingga, bantuan-bantuan kemanusiaan bisa masuk ke jalur Gaza khususnya ketersediaan makanan. Apalagi, sudah banyak rumah sakit yang hampir tidak berfungsi.

Hal tersebut disampaikan Wapres dalam keterangannya di Yunani, dikutip Jumat (24/11/2023).

Wapres pun mengharapkan gencatan senjata Hamas-Israel tidak hanya 4 hari. Dia berharap ada gencatan senjata yang lebih lama sehingga ada rumusan penyelesaian yang bersifat permanen untuk konflik di Palestina dan Israel.

