Penyanyi Happy Asmara ternyata punya barang andalan yang wajib dibawa saat manggung. Happy mengaku selalu membawa plester koyo dan obat diet. Hal tersebut lantaran dirinya mudah masuk angin saat tampil di malam hari.

Selain itu, Happy juga gemar berkuliner selepas manggung. Dirinya tetap ingin menjaga berat badan dengan obat diet.

