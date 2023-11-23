...

Ketua KPK jadi Tersangka Pemerasan, Din Syamsuddin: Aib dan Nestapa bagi Bangsa

Puji Hartono, Jurnalis · Kamis 23 November 2023 22:40 WIB
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin menyebut penetapan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan merupakan aib besar dan nestapa bagi Indonesia.
 
Hal ini ironis karena Ketua KPK yang bertugas memberantas praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme justru menjadi tersangka kasus pemerasan. Din juga menyarankan agar Firli Bahuri mengundurkan diri dari jabatannya agar penegakan hukum bisa berjalan dengan baik.
 
