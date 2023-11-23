Ratusan buruh turun ke jalan menuntut kenaikan UMK 2024 sebesar 15 persen, Kamis(23/11). Dalam aksinya buruh sempat melakukan sweeping pabrik di Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten hingga nyaris terlibat keributan dengan petugas keamanan.

Massa buruh dari berbagai serikat pekerja melanjutkan aksi ke Kantor Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang. Buruh berencana akan melakukan aksi mogok dan unjuk rasa dengan massa yang lebih besar.

Kontributor: Aimarani

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News