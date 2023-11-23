Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap berjalan meski Ketua KPK, Firli Bahuri telah ditetapkan sebagai tersangka.

Hal ini karena di dalam KPK sendiri masih ada 4 komisioner aktif yang masih bisa mengambil keputusan.

Diketahui, Dirkrimsus Polda Metro Jaya menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.

Terkait perlawanan yang dilakukan Firli, Mahfud menyebut hal tersebut wajar karena semua memiliki hak yang sama di mata hukum.

Kontributor: Miftahul Ghani

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News