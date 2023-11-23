Polda Metro Jaya menetapkan Ketua KPK, Firli Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan SYL. Penetapan dilakukan dalam gelar perkara yang dilakukan di Polda Metro Jaya, Rabu (22/11).

Firli Bahuri diketahui pertama kali ditunjuk menjadi Ketua KPK pada 20 Desember 2019. Selama masa pimpinannya, Firli Bahuri telah melakukan sederet operasi tangkap tangan (OTT).

Daftar OTT KPK era kepemimpinan Firli Bahuri Cs

1. Bupati Sidoarjo - Saiful Ilah

2. Komisioner KPU - Wahyu Setiawan

3. Bupati Kutai Timur - Ismunandar

4. Menteri Kelautan dan Perikanan - Edhy Prabowo

5. Wali Kota Cimahi - Ajay Muhammad Priatna

6. Bupati Banggai Laut - Wenny Bukamo

7. Menteri Sosial - Juliari P Batubara

8. Gubernur Sulawesi Selatan - Nurdin Abdullah

9. Bupati Nganjuk - Novi Rahman Hidayat (kasus kemudian ditangani Polri)

10. Bupati Probolinggo - Puput Tantriana Sari

11. Kadis PU Hulu Sungai Tengah Maliki

12. Bupati Kolaka Timur - Andi Merya Nur

13. Bupati Musi Banyuasin - Dodi Reza Alex Noerdin

14. Bupati Kuantan Singingi - Andi Putra

15. Wali Kota Bekasi - Rahmat Effendi

16. Bupati Penajam Paser Utara - Abdul Gafur Mas'ud

17. Bupati Langkat - Terbit Rencana Perangin Angin

18. Hakim PN Surabaya - Itong Isnaeni Hidayat

19. Bupati Bogor - Ade Yasin

