Beginilah antusias ratusan relawan menyambut kedatangan capres Perindo Ganjar Pranowo. Lokasi di halaman Kantor DPD PDIP Jawa Timur, Surabaya, Rabu (22/11) malam.

Tampak ratusan relawan berdesakan untuk bersalaman hingga berfoto bersama. Antusias relawan ini membuat Ganjar sempat kesulitan untuk menuju panggung. Usai menyapa dan memberikan sambutan politik, Ganjar kembali diserbu para relawan.

Kontributor: Yudha Prawira

Produser: Akira AW

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News