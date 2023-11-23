...

OKEZONE UPDATES: Penipu Jedar Berhasil Ditangkap hingga Italia dan Inggris Lolos ke Euro 2024

Kevin Pakan, Jurnalis · Kamis 23 November 2023 07:00 WIB
A A A
Okezone Updates dibuka dengan video tersangka kasus penipuan terhadap artis Jessica Iskandar, Christopher Steffanus Budianto berhasil ditangkap polisi. Video berikutnya, seorang bayi prematur meninggal dunia usai dijadikan konten di Tasikmalaya, Jawa Barat. 
 
Selanjutnya, bahasa Indonesia telah diakui sebagai bahasa resmi oleh UNESCO. 
 
Okezone Updates ditutup dari dunia olahraga, di mana Italia dan Inggris lolos ke Euro 2024
 
Reporter: Kevin Pakan

(fru)

