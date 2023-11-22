...

GIIAS 2023 di Bandung Resmi Dibuka, Hadirkan 18 Brand Otomotif Ternama

Ervan David, Jurnalis · Rabu 22 November 2023 20:00 WIB
GIIAS 2023 untuk pertama kalinya digelar di kota Bandung. Sebanyak 18 merek kendaraan bermotor dari berbagai lini industri berpartisipasi pada ajang GIIAS Bandung 2023.
 
Mereka memamerkan produk otomotif terbaru dengan teknologi terkini, salah satunya mobil listrik. Kepala Bapenda Jabar mengatakan GIIAS 2023 Bandung penuh dengan pesta diskon bagi pembeli.
 
GIIAS 2023 Bandung akan berlangsung selama lima hari, pada 22 -26 November 2023 di Sudirman Grand Ballroom.
 
Reporter: Ervan David
Produser: Febry Rachadi

(rns)

