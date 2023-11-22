...

Disambut Hangat Pemain dan Pelatih, Gavi Gunakan Tongkat Sambangi Markas Latihan Barcelona

Febry Rachadi, Jurnalis · Rabu 22 November 2023 15:10 WIB
Gavi menyambangi markas latihan Barcelona. Dengan jalan terpincang-pincang, Gavi mendapat sambutan hangat dari rekan setim hingga sang pelatih, Xavi Hernandez.
 
Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun mengalami cedera ACL. Saat membela Spanyol vs Georgia dalam laga terakhir fase grup Kualifikasi Piala Eropa 2024. Ia diperkirakan harus menepi selama 9 bulan ke depan dan terancam gagal tampil di Piala Eropa di Jerman.
 
