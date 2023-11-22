Gavi menyambangi markas latihan Barcelona. Dengan jalan terpincang-pincang, Gavi mendapat sambutan hangat dari rekan setim hingga sang pelatih, Xavi Hernandez.

Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun mengalami cedera ACL. Saat membela Spanyol vs Georgia dalam laga terakhir fase grup Kualifikasi Piala Eropa 2024. Ia diperkirakan harus menepi selama 9 bulan ke depan dan terancam gagal tampil di Piala Eropa di Jerman.

------------

Produser : Febry Rachadi

Ve: Geri A

(rns)

