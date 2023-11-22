...

Kembali ke Tanah Air, Jeka Saragih Buktikan Petarung Indonesia Bisa Berbicara Banyak di UFC

Hasnugara, Jurnalis · Rabu 22 November 2023 19:00 WIB
Petarung Indonesia Jeka Saragih tiba di tanah air usai meraih kemenangan pada debutnya di UFC. Jeka menorehkan sejarah dengan menang KO atas petarung Brasil Lucas Alexander, pada ronde pertama UFC Vegas 82.
 
Atlet MMA asal Simalungun Sumatera Utara itu hanya butuh 91 detik untuk menjatuhkan lawannya di Octagon.
 
Sampai di Indonesia, ia akan menikmati waktu bersama keluarga sambil menunggu jadwal pertarungan berikutnya. Sang Tendangan maut juga berkeinginan untuk membangun sasana MMA di kampung halaman agar ada anak muda daerahnya yang mengikuti jejaknya.
 
Kontributor: Hasnugara
Produser: Andika Gesta

