Sebuah truk tertabrak kereta api di perlintasan tak berpalang di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada Rabu (22/11/2023) petang. Diketahui, truk tersebut mogok dan sempat ditarik oleh truk molen yang tengah melintas di Kawasan tersebut.

Namun saat truk tersebut ditarik, tali tambang yang terikat di kedua truk putus dan terjadi tabrakan. Akibat tabrakan, sisi kanan kabin truk dan bagian depan kabin truk mengalami kerusakan yang cukup parah.

Kontributor: Sholahudin

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

