Lagi, Kereta Api Tabrak Truk di Mojokerto, Jawa Timur

Sholahudin, Jurnalis · Rabu 22 November 2023 22:15 WIB
Sebuah truk tertabrak kereta api di perlintasan tak berpalang di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada Rabu (22/11/2023) petang. Diketahui, truk tersebut mogok dan sempat ditarik oleh truk molen yang tengah melintas di Kawasan tersebut.
 
Namun saat truk tersebut ditarik, tali tambang yang terikat di kedua truk putus dan terjadi tabrakan. Akibat tabrakan, sisi kanan kabin truk dan bagian depan kabin truk mengalami kerusakan yang cukup parah.
 
Kontributor: Sholahudin 
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

