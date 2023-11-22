...

Beredar Kabar Tiktok Shop Buka Lagi, Ini Tanggapan Menteri Teten

Wira Dana, Jurnalis · Rabu 22 November 2023 13:50 WIB
Menkop UKM Teten Masduki angkat bicara soal isu Tiktok Shop buka lagi. Hal itu disampaikan Teten dalam kunjungannya di Bali, Selasa(21/11).
 
Menurut Menteri Teten, Tiktok Shop bisa buka lagi asal ikut aturan di Indonesia. Salah satunya harus memisahkan medsos dengan Tiktok Shop. Hal itu sesuai Permendag nomor 31/2023 tentang Perdagangan Platform Digital.
 
Kontributor: Wira Dana
Produser: B. Lilia Nova

(rns)

