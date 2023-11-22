Menkop UKM Teten Masduki angkat bicara soal isu Tiktok Shop buka lagi. Hal itu disampaikan Teten dalam kunjungannya di Bali, Selasa(21/11).

Menurut Menteri Teten, Tiktok Shop bisa buka lagi asal ikut aturan di Indonesia. Salah satunya harus memisahkan medsos dengan Tiktok Shop. Hal itu sesuai Permendag nomor 31/2023 tentang Perdagangan Platform Digital.

Kontributor: Wira Dana

Produser: B. Lilia Nova

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News