Semburan Air Panas dari Bekas Pipa Pengeboran Hebohkan Warga Labusel

Randi Kurniawan, Jurnalis · Rabu 22 November 2023 10:30 WIB
Pipa bekas pengeboran di perkebunan kelapa sawit mengeluarkan air panas. Lokasi di Desa Sisumut, Kotapinang, Labuhanbatu Selatan, Sumut. Semburan air panas awalnya berwarna hitam kecoklatan dan berasap.
 
Agar tidak menggenangi permukiman, air dialirkan ke parit menuju Danau Tarutung. Air juga dialirkan ke Sungai Barumun yang berjarak dua kilometer. Panasnya air bisa mematangkan telur dalam beberapa saat. Saat ini, Rabu (22/11) air dimanfaatkan warga untuk mandi dan mencuci.
 
Kontributor: Randi Kurniawan
Produser: B. Lilia Nova

(rns)

