Terima Logistik Pemilu, KPU Kabupaten Tangerang Temukan Puluhan Kotak Suara Rusak

Aimarani, Jurnalis · Selasa 21 November 2023 22:40 WIB
KPU Kabupaten Tangerang menerima logistik Pemilu 2024 berupa 5.515 kotak suara, Selasa(21/11). Kotak suara yang diterima ini baru 11 persen dari total kebutuhan sebanyak 45.138 kotak suara yang akan didistribusikan ke 19.016 TPS yang ada di 29 Kecamatan di Kabupaten Tangerang.
 
Saat diperiksa, ditemukan 25 kotak suara yang terbuat dari kardus dalam kondisi rusak. Sementara logistik Pemilu lainnya seperti bilik suara, segel plastik sudah diterima KPU Kabupaten Tangerang 100 persen.
 
