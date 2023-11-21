...

Terekam CCTV, Aksi Komplotan Maling Gondol Motor Milik Warga Sunter

Yohannes Tobing, Jurnalis · Selasa 21 November 2023 23:00 WIB
Aksi pencurian motor di kawasan Sunter Jaya terekam CCTV. Sebuah motor matic milik warga digondol kawanan maling yang nekat masuk halaman rumah saat situasi sekitar sedang ramai oleh warga yang berlalu lalang. 
 
Kawanan berjumlah tiga orang ini berbagi tugas dalam memuluskan aksinya. Menurut warga peristiwa pencurian motor ini tidak hanya terjadi sekali di wilayahnya. Korban pun langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Tanjung Priok. 
 
Reporter : Yohannes Tobing
Produser: Reza Ramadhan

