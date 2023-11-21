Aksi pencurian motor di kawasan Sunter Jaya terekam CCTV. Sebuah motor matic milik warga digondol kawanan maling yang nekat masuk halaman rumah saat situasi sekitar sedang ramai oleh warga yang berlalu lalang.

Kawanan berjumlah tiga orang ini berbagi tugas dalam memuluskan aksinya. Menurut warga peristiwa pencurian motor ini tidak hanya terjadi sekali di wilayahnya. Korban pun langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Tanjung Priok.

