Mahfud MD mengungkap sosok yang pertama kali mendorong namanya untuk maju sebagai calon wakil presiden (Cawapres). Hal ini disampaikan Mahfud MD pada Selasa (21/11/2023).

Mahfud mengungkap Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang mendorongnya untuk maju sebagai Cawapres. Dorongan ini bahkan dilakukan sebelum Ganjar Pranowo dideklarasikan sebagai Capres pada tanggal 21 April silam.

Reporter: Felldy Utama

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

