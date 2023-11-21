Mahfud MD mengungkap sosok yang pertama kali mendorong namanya untuk maju sebagai calon wakil presiden (Cawapres). Hal ini disampaikan Mahfud MD pada Selasa (21/11/2023).
Mahfud mengungkap Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang mendorongnya untuk maju sebagai Cawapres. Dorongan ini bahkan dilakukan sebelum Ganjar Pranowo dideklarasikan sebagai Capres pada tanggal 21 April silam.
Reporter: Felldy Utama
Produser: Reza Ramadhan
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow