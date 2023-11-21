Rentetan serangan udara Israel hantam 2 kamp pengungsi di Jalur Gaza, Senin (20/11). Lusinan jenazah dari kamp Bureij dan Nuseirat, dimakamkan di Deir Al Balah.

Para pelayat membacakan doa pemakaman untuk jenazah yang ditemukan. Di lokasi penyerangan di kamp pengungsi Nusairat, para penyintas dan tetangga berebut mencari orang hilang dengan tangan kosong.

Petugas medis melaporkan 60 orang terjebak di bawah reruntuhan rumah.

(rns)

