Tok! DPR RI Sahkan Jenderal Agus Subiyanto Jadi Panglima TNI

Bachtiar Rojab, Jurnalis · Selasa 21 November 2023 13:00 WIB
DPR RI memberikan persetujuan terhadap nama Jenderal Agus Subiyanto untuk menjadi Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono yang akan memasuki masa pensiun.
 
Persetujuan itu didapat dalam forum rapat paripurna DPR RI ke-9 masa persidangan II tahun sidang 2023-2024 yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/11/2023).
 
Reporter: Bachtiar Rojab
Produser: Akira AW

(rns)

