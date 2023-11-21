...

Mahasiswa ITB Diduga Jadi Joki Tes CPNS di Lampung, Kampus Siapkan Sanksi Berat

Ervan David, Jurnalis · Selasa 21 November 2023 11:40 WIB
Mahasiswa ITB ditangkap Polda Lampung karena diduga menjadi joki tes CPNS Kejaksaan, Selasa (21/11). Modusnya, pelaku menggantikan peran peserta lain yang akan mengikuti tes dengan identitas palsu.
 
Saat dikonfirmasi, pihak kampus mengatakan bahwa mahasiswa tersebut merupakan mahasiswa aktif. Pihak kampus juga telah mengambil langkah tegas dan telah berkomunikasi dengan kepolisian. Jika terbukti terlibat tindak pidana, pihak kampus berkomitmen untuk memberikan sanksi berat.
 
Kontributor: Ervan David 
Produser: Akira AW

(rns)

