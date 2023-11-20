Yuliana Assad, Ibunda Rinoa Aurora Senduk sekaligus bertindak sebagai kuasa hukum membantah adanya permintaan damai dari pihak Leon Dozan. Hal ini diketahui, usai pertemuan Leon Dozan dan Rinoa Aurora Senduk di Polres Metro Jakarta Pusat, Senin (20/11/2023).

Yuliana menegaskan, pihaknya tetap menempuh proses hukum tengah bergulir, saat ini masih dalam proses penyidikan di Polres Metro Jakarta Pusat. Sebagaimana diketahui, aktor Leon Dozan diamankan Polres Metro Jakarta Pusat di kawasan Cirendeu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, pada Kamis (16/11/2023) lalu.

