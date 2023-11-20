...

Rinoa Aurora Bantah Adanya Klaim Damai dari Pihak Leon Dezon, Tegaskan Tetap Memproses Hukum

Selvianus Kopong Basar, Jurnalis · Senin 20 November 2023 20:30 WIB
Yuliana Assad, Ibunda Rinoa Aurora Senduk sekaligus bertindak sebagai kuasa hukum membantah adanya permintaan damai dari pihak Leon Dozan. Hal ini diketahui, usai pertemuan Leon Dozan dan Rinoa Aurora Senduk di Polres Metro Jakarta Pusat, Senin (20/11/2023).
 
Yuliana menegaskan, pihaknya tetap menempuh proses hukum tengah bergulir, saat ini masih dalam proses penyidikan di Polres Metro Jakarta Pusat. Sebagaimana diketahui, aktor Leon Dozan diamankan Polres Metro Jakarta Pusat di kawasan Cirendeu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, pada Kamis (16/11/2023) lalu. 
 
