Ratusan perempuan lintas agama menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat di Gambir, Jakarta Pusat. Aksi ini merupakan dukungan terhadap rakyat Palestina, khususnya perempuan dan anak-anak yang menjadi korban keganasan tentara Israel

Aksi ini diisi aksi teatrikal hingga menangis massal saat mendoakan para korban tewas dalam perang Israel-Hamas. Mereka mendesak Amerika Serikat menghentikan dukungannya bagi Israel dan ambil bagian untuk menghentikan perang Israel-Hamas

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News