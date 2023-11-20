...

Polemik Truk Tambang, Ribuan Massa Geruduk Kantor Kecamatan Parungpanjang

Refi Sandi, Jurnalis · Senin 20 November 2023 13:15 WIB
Ribuan massa dari masyarakat Parungpanjang Bersatu menggeruduk Kantor Kecamatan Parungpanjang di Bogor, Jawa Barat pada Senin (20/11/2023) pagi. Aksi unjuk rasa ini merupakan buntut polemik truk tambang yang tidak ada solusi konkret dan terus memakan korban.
 
Dalam aksi tersebut, massa membawa miniatur keranda terbuat dari bambu dan kain hitam lengkap dengan bendera kuning plastik. Aksi unjuk rasa pun sempat memanas saling dorong dengan aparat serta melempar kemasan air mineral ke arah kantor kecamatan.
 
Reporter: Refi Sandi
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

