Pengrajin tahu yang berada di Desa Makmur Jaya, Lampung mengeluh naiknya harga kedelai impor. Kedelai kini tembus di angka Rp13.500 per kg yang sebelumnya hanya Rp12 ribu per kg.

Hal ini membuat semakin beratnya ongkos produksi. Untuk mensiasatinya, para pengrajin tahu terpaksa mengurangi kapasitas produksi dari yang awalnya 2 kwintal sekarang hanya 1,5 kwintal dalam sekali produksi

Mereka tak berani menaikan harga ataupun mengecilkan ukuran tahu untuk menghindari kaburnya konsumen.

