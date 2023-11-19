Serangan udara Israel menghantam bangunan perumahan di Khan Younis di Gaza, Sabtu (18/11). Serangan itu menewaskan 26 warga Palestina, menurut dokter di RS tempat jenazah di bawa.

Ahmad Abu Hatab, mengatakan sepupunya telah melarikan diri ke Khan Younis di selatan untuk mencari keselamatan tetapi ditabrak oleh jet tempur Israel pada malam hari. Lebih dari 11.500 warga Palestina telah tewas dalam perang, menurut otoritas kesehatan Palestina.

2.700 lainnya dilaporkan hilang, diyakini terkubur di bawah reruntuhan. Penghitungan tersebut tidak membedakan antara warga sipil dan pejuang Hamas, namun 2/3 korban tewas adalah perempuan dan anak-anak. Israel mengklaim telah membunuh ribuan pejuang Hamas.

(mhd)

