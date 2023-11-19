Kasus kematian ayah dan anak di Koja kini mulai menemui titik terang. Istri dari korban yang sebelumnya depresi kini menjalani perawatan psikologis. Perawatan tersebut dilakukan di RS Polri Kramat Jati, Jaktim.

Kini kondisinya mulai membaik dari segi fisik hingga psikisnya. Ia pun telah dapat dimintai keterangan terkait kasus tersebut. Hingga kini polisi terus mendalami kasus ini. Guna mengetahui penyebab pasti kematian ayah dan anak tersebut.

Kontributor: Sofyan Firdaus

Produser: Akira Aulia W

(fru)

