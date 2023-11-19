Basarnas DKI Jakarta berhasil menemukan jasad bocah bernama Panca (4). Jasad korban ditemukan pada Sabtu (18/11) malam pukul 24.00 WIB. Sebelumnya, bocah itu dilaporkan hilang dan diduga tenggelam di Kali Ciliwung.

Basarnas DKI Jakarta menyebut pihaknya menemukan jasad korban di wilayah Pasar Baru. Usai ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi dan dibawa ke RSCM Jakarta.

Reporter: Yohannes Tobing

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News