Table Tennis Okezone 2023: Budi Santosa/Ficky Supit Bantai Sunandar/Puri 2-0

Maulana Yusuf, Jurnalis · Sabtu 18 November 2023 11:00 WIB
Hasil exhibition match 2 Table Tennis Okezone 2023 telah diketahui. Pertandingan ekshibisi ini berlangsung di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Sabtu (18/11).
 
Laga ekshibisi kedua mempertemukan duel ganda putra antara Muhammad Budi Santosa/Ficky Supit vs Sunandar/Puri. Hasilnya, Muhammad Budi Santosa/Ficky Supit berhasil membantai Sunandar/Puri dengan skor 2-0.
 
Begitu set pertama dimulai, Muhammad Budi Santosa/Ficky Supit langsung tampil menekan. Mereka pun berhasil mendulang poin hingga menutup set pertama 11-5. 
 
Begitu set kedua berlangsung, Muhammad Budi Santosa/Ficky Supit  tak mengendurkan serangannya. Permainan apik dan cair yang diperagakan, berhasil menutup set kedua dengan kemenangan telak 11-2.
 
Reporter: Maulana Yusuf

