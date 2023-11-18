Hasil exhibition match 2 Table Tennis Okezone 2023 telah diketahui. Pertandingan ekshibisi ini berlangsung di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Sabtu (18/11).
Laga ekshibisi kedua mempertemukan duel ganda putra antara Muhammad Budi Santosa/Ficky Supit vs Sunandar/Puri. Hasilnya, Muhammad Budi Santosa/Ficky Supit berhasil membantai Sunandar/Puri dengan skor 2-0.
Begitu set pertama dimulai, Muhammad Budi Santosa/Ficky Supit langsung tampil menekan. Mereka pun berhasil mendulang poin hingga menutup set pertama 11-5.
Begitu set kedua berlangsung, Muhammad Budi Santosa/Ficky Supit tak mengendurkan serangannya. Permainan apik dan cair yang diperagakan, berhasil menutup set kedua dengan kemenangan telak 11-2.
Reporter: Maulana Yusuf
