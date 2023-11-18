...

Table Tennis Okezone 2023 Diharapkan Jadi Ajang Bergengsi

Maulana Yusuf, Jurnalis · Sabtu 18 November 2023 10:06 WIB
Table Tennis Okezone 2023 yang digelar hari ini, Sabtu 18 November 2023 di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ) diikuti 33 tim. Managing Director Okezone Group, Yadi Hendriana, berharap ajang tersebut menjadi ajang bergengsi yang dapat menjadikan tenis meja Indonesia lebih berprestasi ke depannya.
 
Lebih lanjut, Yadi juga berharap bahwa segera terbentuk kepengurusan tenis meja Indonesia yang baru. Sebab, dia sudah merindukan lagi kebangsaan Indonesia Raya bisa berkumandang lagi di arena tenis meja pada ajang internasional.
 
Sebagai informasi, Table Tennis Okezone 2023 merupakan turnamen tenis meja yang diikuti 33 tim, berasal dari corporate (perusahaan) dan government (pemerintahan). Turnamen tenis meja beregu ini akan mempertandingkan tiga nomor, yakni tunggal putra, tunggal putri dan ganda putra. 
 
Reporter: Maulana Yusuf

(fru)

