Minimarket di Pekanbaru Boikot Produk yang Disinyalir Pro Israel

Indra Yosserizal, Jurnalis · Sabtu 18 November 2023 10:40 WIB
Minimarket di Pekanbaru mulai memboikot produk-produk yang dianggap pro Israel. Produk-produk berupa snack, minuman kaleng, sabun cuci piring hingga air mineral tidak lagi dipajang di toko tersebut.
 
Konsumen yang mencari produk tersebut diarahkan ke produk yang lain.
 
Pemboikotan dilakukannya sebagai bentuk protes kekejaman Israel terhadap rakyat Palestina. Inisiatif tersebut diambil pemilik toko sebagai bentuk simpatinya.
 
Reporter: Indra Yosserizal
Produser: Reza Ramadhan

