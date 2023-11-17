Perhelatan hari kedua SPOTLIGHT Indonesia 2023 yang digelar di Pos Bloc, Jakarta, Jumat, (17/11/2023) kembali menampilkan sederet koleksi wastra yang mengusung konsep sustainable fashion.

Salah satunya, yakni koleksi tenun dari L'Mira Ethnique yang bertajuk "Tenun Berkisah". Brand fashion ini menampilkan wastra tradisional yang mewakili hampir seluruh bagian Indonesia.

Desain L'Mira Ethnique ini, selain segala ukuran juga potongan dengan model longgar dan cocok untuk ibu hamil dan menyusui. Tahun ini SPOTLIGHT Indonesia menghadirkan kegiatan meliputi fashion show, exhibition, instalasi sustainable fashion, talkshow, dan workshop.

