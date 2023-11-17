SPOTLIGHT Indonesia Hadir Kembali di Pos Bloc Jakarta, mulai dari 16-18 November 2023. Di tahun kedua ini, SPOTLIGHT Indonesia mengangkat tema Culture : Then and Now. Para desainer menghadirkan pakaian dengan konsep budaya Indonesia dari dulu hingga saat ini.
Beragam gelaran busana menampilkan padu padan dari kain-kain wastra Indonesia. Lebih dari 100 desainer, jenama, dan institusi pendidikan ikut menunjukkan koleksi dengan mengangkat wastra atau inspirasi budaya Indonesia dan konsep sustainability yang mencakup kategori formal wear, casual/street wear, men’s wear, hingga modest wear. Tahun ini SPOTLIGHT Indonesia menghadirkan kegiatan meliputi fashion show, exhibition, instalasi sustainable fashion, talkshow, dan workshop.
(rns)
