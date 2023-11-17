Bareskrim Polri berhasil mengungkap laboratorium atau lokasi pembuatan sabu-sabu. Laboratorium pembuatan sabu terletak di Apartemen Bandara City, Kosambi, di Tangerang, Banten.

Pengungkapan laboratorium sabu-sabu ini berawal dari adanya kiriman serbuk ketamine dari Jerman menuju Batam melalui jalur udara.

Petugas mengamankan 2 warga negara China beserta barang bukti 20 kg sabu-siap edar, 17 liter sabu-sabu cair dan alat pembuat sabu.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News