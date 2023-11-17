...

Minimarket di Semarang Mulai Boikot Produk yang Disinyalir Pro Israel

Lurisa Lulu, Jurnalis · Jum'at 17 November 2023 12:53 WIB
Sejumlah minimarket di Semarang mulai memboikot produk yang disinyalir pro Israel sebagai bentuk dukungan terhadap rakyat Palestina. Beberapa produk di rak telah diberi tanda tulisan "Barang Ini Tidak Dijual".
 
Pemboikotan produk dilakukan setelah MUI mengeluarkan fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang Hukum Dagang terhadap Palestina.
 
Ada sekitar 35% produk yang disinyalir pro Israel yang dijual di minimarket ini.
 
Reporter: Lurisa Lulu
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

