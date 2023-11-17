Ratusan rumah warga di pemukiman Kebon Pala terendam banjir, Jumat (17/11/2023) pagi. Air ini merupakan luapan aliran Kali Ciliwung. Ketinggian banjir mencapai hampir 10 cm.

Kondisi ini membuat aktivitas warga terganggu. Meski demikian, warga sudah terbiasa dengan kondisi ini. Terhitung dalam pekan ini wilayah Kebon Pala telah terendam banjir sebanyak tiga kali.

Reporter: Rio Manik

Produser: Reza Ramadhan

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News