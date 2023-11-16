...

Demi Nonton Coldplay, Julian Jacob dan Maria Eka Boyong Ibunya dari Yogyakarta untuk Jagain Anak

Erlangga Agung Asmoro, Jurnalis · Kamis 16 November 2023 00:11 WIB
Demi menonton Coldplay, pasangan selebritis Julian Jacob dan Maria Eka rela memboyong mertuanya dari Yogyakarta ke Jakarta. Hal ini semata-mata untuk menitipkan buah hati mereka demi menonton Coldplay. 
 
Meski ditinggal, Maria Eka bersyukur kalau anaknya tidak rewel  sehingga aman untuk ditinggalkan sementara. Bukti sebagai penggemar sejati, ternyata Julian harus mengalah demi istri tercinta yang ingin sekali menyaksikan idolanya Coldplay.

