Puluhan perahu tradisional ketinting beradu cepat mengarungi sungai Pangkajene, Pangkep, Sulsel. Sorak-sorai penonton yag menyaksikan ikut menyemangati para peserta lomba yang beradu kecepatan.

Perlombaan ini merupakan acara yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Pangkep, melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Festival Ketinting Race 2023 memperebutkan juara 1,2 dan 3 serta mendapatkan hadiah uang pembiayaan perahu.

(mhd)

