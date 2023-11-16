...

TNI AU Pastikan 3 Orang Meninggal, 1 Masih Hilang dalam Kecelakaan Pesawat di Pasuruan

Avirista Midaada, Jurnalis · Kamis 16 November 2023 18:44 WIB
A A A
TNI AU memastikan tiga korban meninggal dunia, Kamis (16/11). Korban tewas kecelakaan pesawat di Keduwung, Puspo, Pasuruan, Jatim. 
 
Dari tiga korban, dua di antaranya merupakan pilot. 3 korban tewas Mayor Penerbang Yuda Seta, Kolonel Administrasi Widiono dan Kolonel Penerbang Subhan. Satu korban yang hilang adalah Letkol Penerbang Sandhra Gunawan
 
Hal itu disampaikan Kadispenau Marsekal Pertama Agung Sasongkojati. Sebelumya dua pesawat TNI AU bertabrakan, jatuh dan meledak
 
Kontributor: Avirista Midaada
Produser: B.Lilia Nova

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini