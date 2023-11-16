TNI AU memastikan tiga korban meninggal dunia, Kamis (16/11). Korban tewas kecelakaan pesawat di Keduwung, Puspo, Pasuruan, Jatim.
Dari tiga korban, dua di antaranya merupakan pilot. 3 korban tewas Mayor Penerbang Yuda Seta, Kolonel Administrasi Widiono dan Kolonel Penerbang Subhan. Satu korban yang hilang adalah Letkol Penerbang Sandhra Gunawan
Hal itu disampaikan Kadispenau Marsekal Pertama Agung Sasongkojati. Sebelumya dua pesawat TNI AU bertabrakan, jatuh dan meledak
Kontributor: Avirista Midaada
Produser: B.Lilia Nova
(rns)
