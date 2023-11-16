...

Kepanasan dan Berenang, Ibu Hamil Tua Diterkam Buaya di Mimika

Fredy Nuboba, Jurnalis · Kamis 16 November 2023 15:10 WIB
Seorang ibu hamil tua diterkam buaya saat memancing di sungai. Lokasi di Kali Pace Lama, Distrik Jita, Kabupaten Mimika, Papua Tengah
 
Korban Marlina Onawarin (19) memancing bersama suaminya, Rabu (15/11). Karena panas, korban minta izin berenang di sungai dan tidak kembali
 
Korban ditemukan, Kamis (16/11) dalam kondisi tidak bernyawa. Sebagian anggota tubuh korban ditemukan warga dalam perut buaya
 
Kontributo: Fredy Nuboba
Produser: B.Lilia Nova

(rns)

