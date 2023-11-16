Seorang ibu hamil tua diterkam buaya saat memancing di sungai. Lokasi di Kali Pace Lama, Distrik Jita, Kabupaten Mimika, Papua Tengah
Korban Marlina Onawarin (19) memancing bersama suaminya, Rabu (15/11). Karena panas, korban minta izin berenang di sungai dan tidak kembali
Korban ditemukan, Kamis (16/11) dalam kondisi tidak bernyawa. Sebagian anggota tubuh korban ditemukan warga dalam perut buaya
Kontributo: Fredy Nuboba
Produser: B.Lilia Nova
(rns)
