Pembangunan Kantor Kemenko IKN Nusantara di Kaltim Digenjot

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Kamis 16 November 2023 14:10 WIB
Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN Nusantara dikebut. Konstruksi dan pembangunan tower gedung pemerintahan terus dikerjakan. Salah satu yang masif pembangunannya adalah kantor Kemenko 3 dan 4. 
 
Sejumlah alat berat dikerahkan untuk mempercepat pembangunan tower. Kawasan kantor Kemenko 3-4 terdiri dari Kemenko Polhukam dan Kemenko PMK. 
 
Progres pembangunan kantor Kemenko 4 hingga saat ini mencapai 34 persen. Lokasi IKN berada tepatnya di Panajam, Paser Utara, Kalimantan Timur.
 
Reporter: Suparjo Ramalan
Produser: B. Lilia Nova

