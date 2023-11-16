Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN Nusantara dikebut. Konstruksi dan pembangunan tower gedung pemerintahan terus dikerjakan. Salah satu yang masif pembangunannya adalah kantor Kemenko 3 dan 4.

Sejumlah alat berat dikerahkan untuk mempercepat pembangunan tower. Kawasan kantor Kemenko 3-4 terdiri dari Kemenko Polhukam dan Kemenko PMK.

Progres pembangunan kantor Kemenko 4 hingga saat ini mencapai 34 persen. Lokasi IKN berada tepatnya di Panajam, Paser Utara, Kalimantan Timur.

Reporter: Suparjo Ramalan

Produser: B. Lilia Nova

(fru)

